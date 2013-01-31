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مصادر: ديوا دبي تختار بنوكا لاصدار سندات إسلامية

Thu Jan 31, 2013 12:41pm GMT
 
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دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أبلغ مصدران مصرفيان رويترز اليوم الخميس إن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اختارت بنوكا لترتيب اصدار سندات إسلامية (صكوك) بحجم قياسي.

وقال المصدران إن شركة المرافق المملوكة للإمارة اختارت بنوك ستاندرد تشارترد وسيتي جروب وآر.بي.اس والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي.

وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لأن تفاصيل التفويض ليست معلنة بعد. وأمتنع مسؤول في ديوا عن التعليق. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 