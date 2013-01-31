طيران الإمارات تطلق سندات بقيمة 750 مليون دولار
دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت البنوك المرتبة لإصدار سندات من طيران الإمارات الناقلة الرئيسية لإمارة دبي إن الشركة أطلقت سندات تسدد على أقساط لأجل 12 عاما بقيمة 750 مليون دولار اليوم الخميس مضيفة أن من المقرر تحديد السعر النهائي في وقت لاحق من اليوم.
وأطلقت السندات التي تستحق في 2025 بسعر 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لسبع سنوات وهو الحد الأعلى لنطاق استرشادي أعلن أمس الأربعاء.
والبنوك التي تقود ترتيب الاصدار هي سيتي بنك ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني وجيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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