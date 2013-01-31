مقدمة 1-طيران الإمارات تطلق سندات بقيمة 750 مليون دولار

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دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت البنوك المرتبة لإصدار سندات من طيران الإمارات الناقلة الرئيسية لإمارة دبي إن الشركة أطلقت سندات تسدد على أقساط لأجل 12 عاما بقيمة 750 مليون دولار اليوم الخميس مضيفة أنه من المقرر تحديد السعر النهائي في وقت لاحق.

وأطلقت السندات التي تستحق في عام 2025 بسعر 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لسبع سنوات وهو الحد الأعلى لنطاق استرشادي أعلن يوم الأربعاء.

وقالت خدمة آي.إف.آر ماركتس للأخبار وتحليلات السوق التابعة لتومسون رويترز إن هناك تقارير تفيد بأن قيمة الطلبات تجاوزت 1.6 مليار دولار قرب الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

وقالت وثيقة من البنوك المرتبة لعملية الإصدار إنه من المقرر أن يبدأ صرف عائدات السندات في فبراير شباط 2015.

ويأتي إصدار طيران الإمارات عقب طرح حكومة دبي سندات على شريحتين الأسبوع الماضي تجاوز فيهما الاكتتاب حجم المعروض بفارق كبير مما سمح للإمارة بالاقتراض بتكلفة منخفضة.

ورغم ذلك تعرضت الصكوك البالغ قيمتها 750 مليون دولار لأجل عشر سنوات لضغوط في الأسبوع الجاري ليتم تداولها عند مستوى أقل من سعر الإصدار. وتنطوي الصكوك على معدل ربح يبلغ 3.875 بالمئة.

وأشارت بيانات تومسون رويترز إلى أن الصكوك طرحت بسعر 98.6 سنت للدولار بعد ظهر اليوم الخميس.

وقال مصرفيون ومتعاملون لخدمة آي.إف.آر ماركتس إن ضعف الأداء هو نتيجة لارتفاع السعر وضعف السوق والضغط العام الواقع على المقترضين السياديين.