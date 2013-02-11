بنك أبوظبي التجاري يختار بنوكا لإصدار سندات

دبي 11 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك أبوظبي التجاري في بيان للبورصة اليوم الاثنين إنه فوض بنوكا لترتيب إصدار سندات قياسي محتمل بالدولار.

وقال البيان إن البنك اختار نفسه وباركليز وجيه.بي مورجان تشيس وآي.ان.جي وبنك أبوظبي الوطني وآر.بي.اس لإدارة العملية والإمساك بالدفاتر.

وغالبا لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. وقال البيان إن العملية التي تخضع لظروف السوق قد تشمل شرائح رئيسية وثانوية.

ولم تتوافر تفاصيل أخرى.