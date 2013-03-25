الإمارات دبي الوطني يحدد السعر الاسترشادي لسندات ثانوية اليوم

دبي 25 مارس آذار (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك الإمارات دبي الوطني إن البنك قد يسعر اصداره الثانوي ذا الحجم القياسي اليوم الإثنين وأضافت أن الطرح يهدف لتعزيز الرأسمال التكميلي للبنك.

وتحدد النطاق الاسترشادي الأولي لسعر الطرح لأجل عشرة أعوام والذي يمكن استرداده في نهاية العام الخامس في حدود أعلى قليلا من خمسة بالمئة.

وأضافت الوثيقة أنه بدأ بالفعل الاكتتاب في السندات الدولارية. وعادة لا يقل حجم الاصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

وكلف بنك الإمارات دبي الوطني سيتي جروب وجيه.بي مورجان وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد بترتيب الطرح إضافة إلى البنك ذاته.

ومن شأن نجاح الطرح أن يساعد البنك على سداد المساعدة المالية البالغة 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) التي حصل عليها من الحكومة في 2008. وفي يناير كانون الثاني قال البنك إنه يسعى للبدء في سداد تلك الأموال.