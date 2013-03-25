مقدمة 1- الإمارات دبي الوطني يسعر سندات بأقل من السعر الاسترشادي

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دبي 25 مارس آذار (رويترز) - أفادت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي اليوم الإثنين أن البنك سعر سندات ثانوية بقيمة 750 مليون دولار عند 4.875 في المئة وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي المبدئي.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب في الإصدار الذي يهدف إلى تعزيز رأس المال التكميلي للبنك 2.8 مليار دولار بحسب وثيقة أخرى تم تداولها قبل التسعير النهائي.

والسندات لأجل عشر سنوات لكن يمكن استردادها بعد خمس سنوات.

وجاء التسعير أقل من سعر استرشادي مبدئي في حدود خمسة في المئة تم تحديده في وقت سابق اليوم. كما جاء التسعير بهامش 389.8 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وكلف بنك الإمارات دبي الوطني سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد بترتيب الطرح إضافة إلى البنك ذاته.

ومن المتوقع أن يساعد الطرح البنك على سداد المساعدة المالية البالغة 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) التي حصل عليها من الحكومة في 2008 في إطار دعم على نطاق واسع للبنوك في الامارات العربية المتحدة أثناء الأزمة المالية العالمية.

وفي يناير كانون الثاني الماضي قال البنك إنه يسعى للبدء في سداد تلك الأموال التي تم تحويلها إلى سندات لدعم رأس المال في أواخر 2009 بعدما أصبح الحصول على تمويل من خلال إصدار سندات في السوق أقل تكلفة.

وستدفع البنوك في الامارات فائدة تبلغ خمسة في المئة على سندات الدعم الحكومي هذا العام ترتفع إلى 5.25 في المئة في مدتها الباقية وهي ثلاث سنوات.

وفي فبراير شباط أصدر بنك أبوظبي التجاري سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار لدعم رأس المال التكميلي بهامش 265 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وسددت بنوك أخرى في أبوظبي بعض أو كل أموال المساعدات الحكومية هذا العام.