مصادر: استقالة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان الإسلامي

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 8 أبريل نيسان (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر اليوم الاثنين إن محمد أميري الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان استقال من منصبه.

ومد مسؤول بمصرف الهلال ما قاله أحد المصادر من إنه سيتم تعيين محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي السابق لمعاملات الأفراد بمصرف الهلال غير المدرج بالبورصة رئيسا تنفيذيا جديدا لمصرف عجمان.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي الإعلام بمصرف عجمان.

وانخفض سهم مصرف عجمان 2.6 في المئة في بورصة دبي الساعة 0840 بتوقيت جرينتش. وارتفع سهم البنك 88 في المئة العام الماضي بعد توقعات بأن شركات تتطلع إلى شراء حصة في البنك.

وقال مصدر ثان إن الرابع من ابريل نيسان الجاري كان آخر يوم عمل بالبنك لمحمد أميري وإن المدير المالي ورئيس المخاطر بالبنك يباشران الآن الأعمال اليومية.

وأكد مصدر آخر بالبنك استقالة أميري. وتحدثت المصادر مشترطة عدم الإفصاح عن هويتها لأن المعلومات لم تعلن بعد. ولم يعط أحد أسبابا للاستقالة.

ومصرف عجمان المدرج بسوق دبي المالي منذ 2008 مملوك بنسبة 25 في المئة لحكومة عجمان إحدى الإمارات السبع التي تتألف منها دولة الإمارات.