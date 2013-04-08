مصرف الشارقة الإسلامي يحدد السعر الاسترشادي المبدئي لصكوك خمسية

الكويت 8 أبريل نيسان (رويترز) - افادت وثيقة اصدرها مرتبو اصدار مصرف الشارقة الإسلامي أن المصرف الذي تمتلك إمارة الشارقة حصة فيه سيسعر طرحا قياسيا لأجل خمسة أعوام غدا الثلاثاء.