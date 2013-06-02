بنك أبوظبي التجاري يعلن استكمال سداد قرض حكومي
دبي 2 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك أبوظبي التجاري في بيان اليوم الأحد إنه سدد 2.62 مليار درهم هي المبلغ المتبقي من قرض حكومي بقيمة 6.6 مليار درهم حصل عليه في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وكان ثالث أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية سدد أربعة مليارات درهم من إجمالي القرض في مارس آذار 2013.
وضخت وزارة المالية في الإمارات 70 مليار درهم (19 مليار دولار) في البنوك لدعم ميزانياتها إثر انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر أيلول 2008 والذي أوقد شرارة أزمة مالية عالمية.
ويتوقع أن تعطي البنوك الأولوية هذا العام لسداد مبالغ الدعم - التي حصلت عليها والتي جرى تحويلها لسندات لدعم رأس المال في أواخر 2009 - إذ أن قيمة أدوات راس المال تتضاءل ويمكن للبنوك الحصول على تمويل أرخص من السوق.
وجمع بنك أبوظي التجاري 300 مليون دولار من بيع سندات ثانوية في مايو أيار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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