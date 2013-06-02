ماجد الفطيم الإماراتية ترجئ إصدار سندات هجين بسبب ضعف السوق

من برافين مينون

دبي 2 يونيو حزيران (رويترز) - أرجأت ماجد الفطيم الإماراتية بيع سندات هجين لتمويل استحواذها على حصة متاجر التجزئة الفرنسية كارفور في مشروعهما المشترك بالشرق الأوسط.

وقال دانييل فيتشي المسؤول المالي في شركة ماجد الفطيم اليوم الأحد "السوق تشهد تقلبات. سننتظر حتى يتحسن التسعير."

لكن لم يحدد إطارا زمنيا لإصدار السندات.

كانت المجموعة فوضت بنوكا لترتيب الإصدار الذي سيمول جزئيا علمية الاستحواذ على حصة في كارفور بقيمة 683 مليون دولار من خلال طرح سندات هجين تجمع بين خصائص أدوات الدين والأسهم.

وكان تمويل صفقة الاستحواذ من خلال إصدار سندات هجين هو الصفقة الأولى من نوعها في المنطقة وحتى الآن اقتصر اختبار السوق بمثل هذه الهياكل على البنوك.

ونزلت أسواق الدين العالمية الأسبوع الماضي إثر بيانات اقتصادية أمريكية قوية أثارت تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في وقت قريب تقليص برنامج شراء السندات.

وفي عرض للمستثمرين اطلعت عليه رويترز قالت ماجد الفطيم إن لديها سيولة كافية في الوقت الراهن لتمويل عملية الشراء لكنها تريد إصدار سندات هجين لضمان عدم تعرض تصنيفها الائتماني لأي مخاطر.