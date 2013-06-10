دبي للاستثمارات تحصل على قرض قيمته 2.55 مليار دولار
دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مؤسسة دبي للاستثمارات وهي الشركة القابضة لبعض أشهر الشركات في الامارة إنها حصلت على قرض لمدة 5 سنوات قيمته 2.55 مليار دولار.
ويهدف الاتفاق الجديد الذي رتبته مجموعة من ثمانية بنوك محلية ودولية لإعادة تمويل قرض يبلغ ملياري دولار يستحق في أغسطس آب.
والشهر الماضي قال مصرفيون لرويترز إن القرض الجديد اجتذب طلبا ضخما من البنوك وإن المؤسسة تبحث زيادة هدفها الأصلي بالحصول على ملياري دولار.
وقال البيان إنه بصورة إجمالية شارك 17 بنكا في الصفقة. ويجري تسويق القرض منذ منتصف مارس آذار.
ومؤسسة دبي للاستثمارات هي ذراع الاستثمار لحكومة دبي وتمتلك حصصا في الكثير من الشركات الكبرى بينها طيران الامارات وبنك الامارات دبي الوطني واعمار العقارية. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.