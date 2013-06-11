مصادر: وحدة لدبي العالمية تبيع أصولا بريطانية

دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر اليوم الثلاثاء إن عالم المناطق الاقتصادية وهي وحدة لمجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة قد باعت جازيلي البريطانية لخدمات الإمداد والتموين إلى شركة بروكفيلد لإدارة الأصول.

وهذه أول أصول أجنبية كبيرة تبيعها دبي العالمية التي تقوم بإعادة هيكلة ديون. ولم تكشف المصادر المطلعة عن قيمة الصفقة وطلبت عدم نشر أسمائها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد.

ولم يتسن على الفور الاتصال بعالم المناطق الاقتصادية للحصول على تعقيب كما لم يتسن الاتصال بشركة بروكفيلد التي مقرها في تورونتو.

وجازيلي واحدة من أربع شركات في حوزة عالم المناطق الاقتصادية التي تدير مناطق للتكنولوجيا والإمداد والتموين ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الحرة لجبل علي وذلك تحت مظلة مجموعة دبي العالمية.

كانت دبي العالمية اشترت جازيلي من وول-مارت في 2008 بما يقدر بين 300 و400 مليون جنيه استرليني (459-611 مليون دولار) ونظرا لانخفاض أسعار الأصول منذ ذلك الحين فإن البيع إلى بروكفيلد ربما يكون بسعر أقل.

وفي إطار خطة إعادة هيكلة ديون قيمتها 25 مليار دولار وقعتها دبي العالمية مع البنوك في مارس آذار 2011 قالت الشركة إنها تعتزم جمع ما بين 1.3 و2.3 مليار دولار عن طريق بيع أصول مثل جازيلي.