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بيان: كهرباء ومياه دبي سددت صكوكا بقيمة 3.2 مليار درهم

Tue Jun 18, 2013 8:40am GMT
 
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دبي 18 يونيو حزيران (رويترز) - قالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اليوم الثلاثاء إنها سددت سندات إسلامية (صكوكا) بقيمة 3.2 مليار درهم (871.2 مليون دولار) في 17 يونيو حزيران.

وقالت الهيئة في بيان إلى بورصة ناسداك دبي "تم سداد حصيلة الاستحقاق مع العائد في 17 يونيو 2013."

وأضافت الهيئة أن هذه الصكوك صدرت في يونيو 2008. ولم يذكر البيان قيمة مدفوعات العائد.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 