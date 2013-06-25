ترتيب اجتماعات مع مستثمري السندات لتمويل محطة كهرباء بأبوظبي

دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) - قال مرتبو إصدار اليوم الثلاثاء إن محطة كهرباء ومياه الشويحات 2 بأبوظبي فوضت ستة بنوك لترتيب إصدار سندات محتمل.

وقالت البنوك إن بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي هولدنجز وميتسوبيشي يو.اف.جيه وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد سيرتبون اجتماعات لمستثمري أدوات الدخل الثابت في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا قبيل الطرح المحتمل.

وأظهرت خطة للجولات الترويجية اطلعت عليها رويترز أن من المنتظر أن تبدأ الاجتماعات غدا الأربعاء في لندن وتستمر حتى الاثنين القادم. ومن المتوقع أن يجتمع فريقان مع مستثمرين في نيويورك وبوسطن ولوس أنجليس وهونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وألمانيا على مدى الفترة نفسها.

ويمكن أن يتم الإصدار خلال العام الحالي حسبما تمليه أوضاع السوق وسيكون مفتوحا أمام مشاركة المستثمرين من المؤسسات في الولايات المتحدة.

وأشير من قبل إلى أن قيمة الإصدار قد تبلغ نحو 800 مليون دولار.

وتملك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) حصة قدرها 54 بالمئة في الشويحات 2 بينما تحوز هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ستة بالمئة.