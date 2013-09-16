انكشاف البنوك الإماراتية على الحكومة الأعلى منذ السبعينيات

من أبهيناف رامنارايان

16 سبتمبر أيلول (آي.اف.آر) - قال محللون في بنك.أوف.أميريكا ميريل لينش إن انكشاف البنوك الإماراتية على الكيانات المرتبطة بالحكومة بلغ أعلى مستوياته كنسبة من رأسمال البنوك منذ السبعينيات وليس هناك احتمال يذكر لان تفرض السلطات قيودا صارمة على مستوى انكشاف الشركات.

وأقرض القطاع البنكي الإماراتي المؤسسات الحكومية والمرتبطة بالحكومة 42 مليار دولار منذ أزمة البنوك التي عصفت بالبلاد عام 2008.

وبذلك وصل معدل انكشاف البنوك على المؤسسات الحكومية والشركات العامة بالقطاع غير المالي كنسبة من رأس المال إلى 104 في المئة وهذا أعلى مستوى منذ أواخر السبعينيات حسب مذكرة بحثية للبنك.

واعتمدت المؤسسات المرتبطة بالحكومة على البنوك المحلية بكثافة لدعم إعادة هيكلتها بعد أزمة دبي العقارية وبعدما سحبت البنوك الأجنبية أموالها من المنطقة.

وقالت الدراسة إن هذا أدى إلى تعويض هجرة الأموال الأجنبية تماما لكنه زاد انكشاف القطاع المصرفي كنسبة مئوية من رأس المال بواقع 26 نقطة مئوية. وتشير بيانات الائتمان الحالية إلى أن نحو 50 في المئة من ديون شركات دبي مقترضة من مؤسسات محلية.

وعبرت حكومة الإمارات العام الماضي عن مخاوفها من هذا الوضع قائلة إنها ستضع قواعد جديدة لحالات الانكشاف المالي الكبير تشمل حدا أقصى على قروض البنوك المحلية للشركات التابعة للحكومة.

لكن الحكومة تراجعت لاحقا في وجه معارضة قوية وقالت إنها ستشاور القطاع المالي قبل تطبيق هذه القواعد.