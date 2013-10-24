بنك الإمارات دبي الوطني يطرح منتجات إسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة

24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الامارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي اليوم الخميس إنه يخطط لإطلاق أدوات تمويل إسلامي جديدة بنهاية العام الحالي للعملاء من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويأتي التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطط دبي لأن تصبح مركزا عالميا للأنشطة المالية الإسلامية.

وقال البنك المملوك بنسبة 55.6 في المئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في بيان إنه سيطلق أدوات إسلامية للسحب على المكشوف والتمويل بضمان حساب قبض مع توسعه في القطاع.

واستفادت وحدة الأنشطة الاسلامية التابعة للبنك من تحسن الاقتصاد المحلي في الشهور الماضية حيث حققت ربحا صافيا بلغ 129 مليون درهم (35.1 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر ايلول مقارنة مع خسارة صافية قدرها 206 ملايين درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقفز صافي الربح الاجمالي لبنك الامارات دبي الوطني في الشهور التسعة 34 في المئة إلى 2.6 مليار درهم.