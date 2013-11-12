أبوظبي التجاري يسعر سندات قيمتها 500 مليون دولار

دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار سندات إن بنك أبوظبي التجاري سيبيع اليوم الثلاثاء سندات بفائدة متغيرة قيمتها 500 مليون دولار تستحق في يناير كانون الثاني 2017.

وتحدد السعر عند 130 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) لثلاثة أشهر أي أقل خمس نقاط أساس من السعر الاسترشادي الذي أعلن في وقت سابق من اليوم.

وقال مرتبو الإصدار في تحديث صدر حوالي الساعة 1215 بتوقيت جرينتش إن المستثمرين قدموا عروضا بأكثر من 900 مليون دولار.