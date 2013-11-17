رئيس طيران الامارات يتوقع اصدار سندات لتمويل جزء كبير من مشتريات الطائرات

17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال تيم كلارك رئيس طيران الامارات بدبي للصحفيين اليوم الأحد إن الشركة ستعتمد على إصدار سندات من بينها صكوك لتمويل جزء أكبر من مشترياتها من الطائرات مستقبلا.

وقال كلارك للصحفيين على هامش معرض دبي للطيران "لدينا كل أنواع أدوات التمويل في خزانتنا بما في ذلك التمويل المصرفي والسندات والتمويل التجاري لكن السندات ستشكل جزءا أكبر من التمويل."

وقادت طيران الامارات موجة طلبيات لشراء طائرات اليوم بطلبية لشراء 150 طائرة جديدة لبوينج 777 ميني جامبو في صفقة قيمتها 76 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

كما طلبت شراء 50 طائرة إيرباص ايه-380‭‬‬ وهي أكبر طائرة في العالم في صفقة بقيمة 23 مليار دولار.

وقال مسؤول كبير في طيران الامارات في سبتمبر أيلول إن الشركة ربما تصدر سندات العام القادم لجمع 4.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل صفقة شراء 21 طائرة جديدة للتسليم في السنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان 2014.