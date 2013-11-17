مجموعة جيمس التعليمية تحذو حذو المراعي وماجد الفطيم في اصدار صكوك هجين

دبي 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يبدو أن السندات الهجين التي تصدرها الشركات أصبحت موضة في منطقة الخليج بعدما أصدرت مجموعة جيمس التعليمية التي تدير مدارسا في دولة الامارات الأسبوع الماضي سندات تتضمن مواصفات أسهم متتبعة خطى المراعي السعودية وماجد الفطيم الاماراتية.

فقد أصدرت مجموعة جيمس يوم الخميس خمسة إصدارات لصكوك هجين مستدامة غير قابلة للاسترداد بقيمة 200 مليون دولار في صفقة تعد واحدة من الأعلى عائدات من مصدر خليجي. وتعد ثاني إصدار من نوعه لسندات هجين دولارية من شركة خليجية بخلاف البنوك.

لكن المستثمرين كانوا بحاجة إلى أن يقتنعوا بوضع أموالهم في سندات ثانوية من شركة بدون تقييم ولذا كان على مجموعة جيمس التعليمية تقديم تنازلات تتعلق بحجم الإصدار والسعر.

وجاء السعر الاسترشادي عند الحد الأعلى للنطاق 11.75-12.00 في المئة وجمع ما يقل 100 مليون دولار عن المستوى المستهدف المثالي.

وكانت السوق ضعيفة في النصف الأول من الأسبوع وواجه الإصدار صعوبات في البيع مع استمرار العملية لما يزيد عن ثلاثة أيام.