مصادر: الدار العقارية بأبوظبي تختار 5 بنوك لترتيب إصدار صكوك قياسي

أبوظبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر اليوم الثلاثاء إن شركة الدار العقارية أكبر شركات التطوير العقاري في أبوظبي اختارت خمسة بنوك لترتيب إصدار صكوك محتمل بالحجم القياسي لإعادة تمويل ديون.

وفوضت الشركة المملوكة بحصة أغلبية للحكومة بنوك أبوظبي الوطني والخليج الأول ودبي الإسلامي وستاندرد تشارترد وجولدمان ساكس حسبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها.

وذكرت المصادر أن الشركة تسعى لإصدار صكوك قبل نهاية العام. ولا يقل حجم الإصدار القياسي عن نصف مليار دولار عادة.

وقال مصدر مصرفي يشارك في الصفقة لرويترز "بعد الاندماج تتبنى شركة الدار تدابير حكيمة واستراتيجية لإعادة تمويل وسداد ديونها وإصدار الصكوك خطوة منطقية مع تحسن السوق."

ورفض متحدث باسم الدار التعقيب على الخبر.