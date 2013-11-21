دبي تسعى لحشد دعم دولي لإصلاح منظومة الأوقاف الإسلامية

من برناردو فيزكاينو

دبي 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس هيئة للأوقاف في دبي إن الإمارة تجري محادثات مع مؤسسات أوقاف إسلامية في بلاد منها جنوب أفريقيا ونيوزيلندا لدعم جهودها لتطوير هذا القطاع بما يرفع كفاءته ويجعله يستهدف الربح.

وتتلقى مؤسسات الأوقاف الإسلامية تبرعات المسلمين في أنحاء العالم لتشغيل مشاريع اجتماعية كالمدارس وبرامج الرفاه الاجتماعي. وتضم الثروة الوقفية حيازات طائلة من العقارات والمؤسسات التجارية والنقد والأسهم وأصولا أخرى تقدر حكومة دبي إنها تبلغ تريليون دولار عالميا.

لكن طريقة إدارة هذه الأصول لا تزال بدائية في الغالب. ويتم حبس أموال الوقف في عقارات أو ودائع بنكية تدر أرباحا طفيفة وأحيانا تكون بلا ربح ما يمثل تكلفة على الاقتصادات الوطنية.

وتسعى دبي للتوسع في دعم عدة قطاعات تجارية متوافقة مع الشريعة وأن تصبح مركزا لتحديث الأوقاف وتنسيق أنشطتها بما يحقق لها نجاحا أكبر من الوجهة المالية.

وقال طيب عبد الرحمن الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي متحدثا عن قطاع الأوقاف عالميا "هناك فاقد كبير... لا يتم الانتفاع (بهذه الأصول) بالشكل الصحيح."

وقال الريس في مقابلة مع رويترز في مكتبه إن مؤسسته على تواصل مع هيئات وقفية في إمارة الشارقة وبلاد منها البحرين وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا لمناقشة سبل تحديث القطاع.

وتخطط دبي لتأسيس هيئة دولية على أراضيها في النصف الأول من عام 2014 لإدارة هذا التعاون. وذكر الريس أن هذه الهيئة ستديرها المؤسسات الأعضاء بها وستشمل هيئات خيرية من خارج القطاع الوقفي ذات طبيعة عمل متشابهة.