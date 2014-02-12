الدار أبوظبي تقول ستعيد تمويل 2.2 مليار دولار هذا العام

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - قال المدير المالي للدار العقارية اليوم الأربعاء إن الشركة ستتطلع إلى إعادة تمويل ديون قيمتها 7.9 مليار درهم (2.2 مليار دولار) هذا العام وإنها ترحب باستخدام القروض المصرفية والسندات على حد سواء.

وقال جريج فيوير خلال مؤتمر بالهاتف مع الصحفيين "قد نقوم بإعادة تمويل عادية - بقروص من البنوك أو بسندات - لأننا نملك تصنيفا ائتمانيا قويا. وسندير الديون أيضا بالمستحقات الحكومية والسيولة القائمة وبأموال دبرناها."

وقال إن السيولة الحالية لدى الشركة تبلغ 8.3 مليار درهم.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الدار ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 79 بالمئة بفضل مكاسب من الاستحواذ على منافستها السابقة صروح العقارية وتسليم مزيد من الوحدات السكنية.

وقال فيوير إن جزءا كبيرا من الديون سيستحق في مايو أيار عندما يحل أجل سندات قيمتها 1.25 مليار دولار. وأضاف "دبرنا بالفعل الأموال اللازمة لذلك."