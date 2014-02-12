مجمع دبي للاستثمار يخفض السعر الاسترشادي لصكوك بقيمة 300 مليون دولار
دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - ذكر مرتبو إصدار مجمع دبي للاستثمار أن الوحدة التابعة لدبي للاستثمار خفضت السعر الاسترشادي لأول إصدار صكوك وحجمه 300 مليون دولار ومن المقرر تسعيره غدا الخميس.
وأورد إشعار من المرتبين أن السعر الاسترشادي الحالي للصكوك الخمسية - التي بلغ حجم طلب المستثمرين عليها 1.5 مليار دولار - في نطاق 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
ويرتب الاصدار مصرف الهلال وسيتي جروب وبنك دبي الإسلامي والامارات دبي الوطني. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
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