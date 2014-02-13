مجمع دبي للاستثمار يسعر صكوكا بقيمة 300 مليون دولار

لندن 13 فبراير شباط (رويترز) - ذكرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات إسلامية لمجمع دبي للاستثمار أن الوحدة التابعة لشركة دبي للاستثمار سعرت السندات الخمسية وقيمتها 300 مليون دولار بهامش 265 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وطرح المرتبون الصفقة صباح اليوم الخميس بذلك الهامش الذي يقل 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي. وبلغت طلبات الاكتتاب أربعة مليارات دولار.