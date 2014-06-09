مبادلة الإماراتية تحول سندات إلى 79.4 مليون سهم في تبريد

دبي 9 يونيو حزيران (رويترز) - قالت تبريد المدرجة في دبي اليوم الاثنين إن صندوق مبادلة الاستثماري المملوك للحكومة أبوظبي سيحول سندات في حوزته إلى 79.4 مليون سهم جديد في تبريد.

وبهذا يزيد عدد الأسهم القائمة في تبريد إلى 738.5 مليون حسبما أفاد بيان لبورصة دبي.

ولم تذكر الشركة متى تصدر الأسهم الجديدة المسعرة عند 1.69 درهم للسهم. كان سهم تبريد أغلق عند درهمين أمس الأحد.