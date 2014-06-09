اتصالات تنوي إصدار سندات قيمتها 3.1 مليار يورو على 4 شرائح

دبي 9 يونيو حزيران (رويترز) - أفادت وثيقة من مرتبي إصدار سندات اليوم الاثنين أن اتصالات الإماراتية تعتزم بيع سندات تصل قيمتها إلى 3.1 مليار يورو (4.22 مليار دولار) على أربعة شرائح.

وتدرس أكبر شركة اتصالات إماراتية إصدار شريحتين بالدولار من المرجح أن تكونا لأجل خمس وعشر سنوات وشريحتين باليورو لأجل سبع سنوات و12 عاما.

كانت مصادر أبلغت رويترز الأسبوع الماضي أن شركة الاتصالات تخطط لإصدار على ذلك النحو.

وقالت الوثيقة إن اتصالات التي فوضت بنوكا الشهر الماضي لإصدار السندات قد تبيع أيضا شريحة لأجل 30 عاما.

ولم تذكر الوثيقة موعدا للإصدار. وتعقد اتصالات اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في لندن اليوم وغدا الثلاثاء بعد أن انتهت بالفعل من جولات ترويجية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.