مصادر: إعمار مولز تتوقع إصدار صكوك لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع

دبي 9 يونيو حزيران (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المرجح أن تصدر وحدة مراكز التسوق التابعة لشركة إعمار العقارية صكوكا لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع في ظل المناخ الحالي الذي يسهل عليها الحصول على تمويل طويل الأجل بأسعار فائدة أقل.

وقد تصدر الشركة التي مقرها دبي أول صكوك لها بعد اختتام اجتماعات مع المستثمرين غدا الثلاثاء بخصوص طرح بالحجم القياسي.

وتشير معلومات قدمت خلال اجتماعات المستثمرين إلى أن إعمار مولز ستصدر الصكوك بهيكل الوكالة الذي يصدر فيه منشئ الإصدار شهادات لشراء أصول معينة ثم تعطى بعد ذلك إلى أحد الوكلاء لإدارتها.

ويأتي الإصدار المحتمل قبل تنفيذ خطط لشركة إعمار العقارية لبيع ربع وحدتها في البورصة. وتصنف وكالة ستاندرد اند بورز الشركة عند ‭‭BBB-‬‬.

وقالت إعمار مولز في عرض للمستثمرين إنها تتوقع دفع 70 بالمئة من فائض تدفقاتها النقدية السنوية كتوزيعات.

وتملك الوحدة مول دبي أحد أكبر مراكز التسوق في العالم وتتطلع للاستفادة من طفرة قطاع التجزئة وارتفاع معدل الاستهلاك في الإمارة لتسعير صكوكها بسعر منخفض.