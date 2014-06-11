اتصالات تخفض السعر الاسترشادي لجميع شرائح أول إصدار لها من السندات

دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبين رئيسيين لأول إصدار سندات مزمع لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) أن اتصالات خفضت السعر الاسترشادي في كافة الشرائح الأربع للاصدار الذي من المقرر تسعيره في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وجرى خفض الشعر الاسترشادي لسندات دولارية لأجل خمس سنوات إلى 75 نقطة اساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في حين تم تحديد سعر السندات العشرية في نطاق 90-95 نقطة أساس فوق المتوسط.

ويشكل هذا انخفاضا من الأسعار المبدئية التي بلغت 80 نقطة أساس و 100-110 نقاط أساس على الترتيب للاصدارين القياسيين والتي صدرت في وقت سابق اليوم.

وقالت الوثيقة إنه تم أيضا خفض السعر الاسترشادي للشريحة المزمعة باليورو لأجل سبع سنوات إلى نطاق 80-85 نقطة أساس فوق متوسط مقايضة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة في حين بلغ سعر شريحة اليورو لأجل 12 عاما 110-115 نقطة أساس فوق المتوسط.

وجاء هذا دون السعر الاسترشادي الأولي لشريحتي الاصدار باليورو الذي بلغ 100 نقطة أساس للاصدار لأجل سبع سنوات و125 نقطة أساس للشريحة لأجل 12 عاما.