اتصالات تطلق أول إصدار سندات وقيمته 4.3 مليار دولار

دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت وثائق لمرتبي إصدار سندات أن مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) أطلقت أول إصدار سندات لها ويتكون من أربع شرائح بقيمة إجمالية 4.27 مليار دولار اليوم الأربعاء بعدما خفضت مرة أخرى السعر في كافة الشرائح.

وأظهرت الوثائق أن قيمة كل من الشريحتين الصادرتين باليورو 1.2 مليار يورو (1.63 مليار دولار) في حين بلغت قيمة كل من الشريحتين الدولاريتين 500 مليون دولار.

وبلغ سعر شريحة الإصدار باليورو لأجل سبع سنوات بعد الخفض 80 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة ولأجل 12 عاما 110 نقاط أساس فوق المتوسط.

وحدد سعر الشريحة الدولارية لأجل خمس سنوات عند 67.5 نقطة أساس فوق متوسط مقايضة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة وللشريحة لأجل عشر سنوات عند 87.5 نقطة اساس فوق المتوسط.