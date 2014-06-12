موانئ دبي العالمية تسعر سندات قابلة للتحويل اليوم الخميس

دبي 12 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لموانئ دبي العالمية إن شركة إدارة المواني تنوي جمع مليار دولار من الإصدار القابل للتحويل إلى أسهم اليوم الخميس وذلك لتمويل فرص نمو.

وقالت الوثيقة إن السندات لأجل عشر سنوات ومن المتوقع أن تصدر بكوبون في حدود 1.5 إلى اثنين بالمئة وعلاوة تحويل بين 35 و40 بالمئة.