مقدمة 1-موانئ دبي العالمية تسعر سندات قابلة للتحويل اليوم الخميس

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دبي 12 يونيو حزيران (رويترز) - قالت موانيء دبي العالمية في بيان إنها تنوي جمع مليار دولار من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم اليوم الخميس وذلك لتمويل فرص نمو وتنويع مصادر التمويل.

والخطوة نموذج نادر لإصدار سندات قابلة للتحول في منطقة الشرق الأوسط لكنها تأتي في وقت تقبل فيه الشركات الأوروبية على هذا النوع من الإصدارات.

وقال البيان الذي نشر بموقع البورصة إن السندات لأجل عشر سنوات ومن المتوقع أن تصدر بكوبون في حدود 1.5 إلى اثنين بالمئة وعلاوة تحويل بين 35 و40 بالمئة فوق السعر المرجعي للسهم.

وسيتحدد السعر المرجعي على أساس المتوسط المرجح بالحجم لسعر سهم الشركة بين بدء التداول والإغلاق في مععاملات اليوم. وفي الساعة 0730 بتوقيت جرينتش كان سهم موانئ دبي منخفضا 3.75 بالمئة عند 19.25 دولار.

ويمكن للشركة إعادة شراء السندات بعد ثلاث سنوات إذا بلغ سعر السهم 30 بالمئة فوق السعر المرجعي أو إذا قام المستثمرون بتحويل ما يزيد على 85 بالمئة من السندات. ويمكن للمستثمرين إعادة البيع للشركة في السنة الرابعة والسابعة.

وقالت الشركة إنه ستسعر اليوم الاصدار الذي يستهدف المستثمرين من المؤسسات.