وثيقة: بنك رأس الخيمة الوطني يحدد سعر مبدئيا لإصدار سندات

دبي 16 يونيو حزيران (رويترز) - ذكرت وثيقة لمرتبي إصدار سندات أن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ومقره الإمارات طرح سعرا مبدئيا حول 170 نقطة أساس فوق متوسط مقايضة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة لأول إصدار سندات له وهو لأجل خمس سنوات ومن الحجم القياسي.

ومن المقرر أن يكمل البنك - الحاصل على التصنيف ‭‭BBB+‬‬ من فيتش - اجتماعاته مع المستثمرين في الأدوات الثابتة الدخل في لندن اليوم الاثنين. وقالت الوثيقة إن البنك يتوقع تسعير الإصدار هذا الأسبوع.

واختار البنك - وهو سادس أكبر بنك مدرج في بورصة أبوظبي من حيث القيمة السوقية - بنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب بيع السندات.