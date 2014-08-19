السوق الحرة دبي تعيد تسعير قرض قيمته 1.75 مليار دولار للمرة الثانية

دبي 19 أغسطس آب (رويترز) - تعيد السوق الحرة دبي تسعير قرض مجمع قيمته 1.75 مليار دولار للمرة الثانية في أكثر من عام للحصول على شروط أفضل فيما يعكس علامة جديدة على استعداد البنوك لتقديم قروض للإمارة بفائدة منخفضة.

وجرى توقيع القرض الذي يبلغ أجله ست سنوات في الأصل في يوليو تموز 2012 وتم تقسيمه إلى شريحتين إحداهما بالدرهم والأخرى بالدولار بسعر يزيد 325 نقطة أساس على سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) لكلتا الشريحتين.

وكانت شركة تجارة التجزئة التي تسيطر عليها الدولة تفاوضت العام الماضي على خفض سعر فائدة الشريحة المقومة بالدرهم إلى 225 نقطة أساس والشريحة المقومة بالدولار إلى 250 نقطة أساس فوق ليبور.

وقالت الشركة اليوم الثلاثاء إنها بصدد إعادة تسعير الشريحة المقومة بالدرهم لتصل فائدتها إلى 150 نقطة أساس والشريحة الدولارية ليصل سعرها إلى 175 نقطة أساس فوق ليبور.

وأضافت أنه يجري أيضا إعادة تسعير قرض آخر مقوم بالعملة الأمريكية تبلغ قيمته 750 مليون دولار إلى 175 نقطة أساس فوق ليبور. كانت السوق الحرة دبي حصلت علي هذا القرض في سبتمبر أيلول الماضي لتمويل توسعة الشركة في مطار دبي الدولي.

وذكرت الشركة في بيان أن سيتي بنك يقود عملية إعادة تسعير القرض البالغة قيمته 1.75 مليار دولار بينما يقود بنك الإمارات دبي الوطني عملية إعادة تسعير القرض الثاني.

وقالت إن إعادة التسعير ترجع إلى أن الأسعار في سوق القروض بالإمارات مواتية للغاية.