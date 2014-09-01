مسؤول: الشارقة تعتزم إجراء لقاءات مع مستثمرين قبل إصدار صكوك

دبي أول سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مدير مكتب إدارة الدين بدائرة المالية في إمارة الشارقة توم كوسوارا لرويترز اليوم الاثنين إن الإمارة ستنظم لقاءات مع مستثمرين في الأسبوعين الحالي والمقبل قبل إصدار محتمل لصكوك سيادية.