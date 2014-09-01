مقدمة 2-مسؤول: الشارقة تعتزم إجراء لقاءات مع مستثمرين قبل إصدار صكوك

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من مارتن دوكوبيل وديفيد فرنش

دبي أول سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مدير مكتب إدارة الدين بدائرة المالية في إمارة الشارقة توم كوسوارا لرويترز اليوم الاثنين إن الإمارة ستنظم لقاءات مع مستثمرين في الأسبوعين الحالي والمقبل في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا قبل إصدار محتمل لصكوك سيادية.

وقال توم كوسوارا "ستصدر (الصكوك) بالدولار الأمريكي وبنظام الإجارة. وسيكون (الإصدار) بالحجم القياسي" مضيفا أنه سيتم تحديد حجم الصكوك وآجالها بشكل نهائي في وقت لاحق.

وعادة ما يعني الحجم القياسي ما قيمته 500 مليون دولار أو أكثر.

وفوضت الشارقة بيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك أبوظبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب لقاءات المستثمرين.

وتتطلع الشارقة ثالث أكبر الإمارات السبع التي تشكل الإمارات العربية المتحدة إلى توسيع قاعدة مستثمريها. ورغم أن الإمارة تحقق نموا قويا إلا أنها تفتقر إلى احتياطيات النفط الضخمة التي تتمتع بها أبوظبي والجاذبية التجارية التي تتمتع بها دبي.

وقالت الشارقة في عرض توضيحي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز إن دخول الأسواق العالمية سيساعد الإمارة على تنويع قاعدتها التمويلية وخفض نفقاتها وتمديد آجال استحقاق ديونها.