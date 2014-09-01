مصادر: الإمارات دبي الوطني سيعلن خططا لإصدار سندات
دبي أول سبتمبر أيلول (رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية رويترز أن الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي سيعلن في وقت لاحق اليوم الاثنين عن خطط لإصدار سندات من أجل تعزيز رأس المال.
وستتولى ستة بنوك ترتيب إصدار السندات الذي سيحسن رأس المال الأساسي منها سيتي جروب ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد حسبما ذكر مصدران مصرفيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات لم تعلن رسميا بعد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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