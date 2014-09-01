مصادر: الإمارات دبي الوطني سيعلن خططا لإصدار سندات

دبي أول سبتمبر أيلول (رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية رويترز أن الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي سيعلن في وقت لاحق اليوم الاثنين عن خطط لإصدار سندات من أجل تعزيز رأس المال.