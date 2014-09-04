مرتبون: جولدمان ساكس يعتزم إصدار صكوك دولارية بالحجم القياسي

دبي 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتبون إن بنك جولدمان ساكس يستعد لإصدار صكوك مقومة بالدولار من الحجم القياسي بنظام الوكالة بعد إعلانه عن خطط لإجراء لقاءات مع عدد من مستثمري أدوات الدخل الثابت.