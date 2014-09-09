أبوظبي التجاري يحدد السعر الاسترشادي الأولي لسندات خمسية

دبي 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي سندات لبنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء أن رابع أكبر بنوك الإمارات من حيث القيمة السوقية حدد السعر الاسترشادي الأولي للإصدار ذي الحجم القياسي البالغة مدته خمس سنوات عند حوالي 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وقالت الوثيقة إن البنك الذي يتوقع تصنيفا يبلغ ‭A/A+‬ من ستاندرد اند بورز وفيتش قد فوض باركليز وآي.ان.جي وجيه.بي مورجان وميزوهو لترتيب بيع السندات المتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم.