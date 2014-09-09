أبوظبي التجاري يصدر سندات خمسية بقيمة 600 مليون دولار

دبي 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - أصدر بنك أبوظبي التجاري سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار مع تسعيرها عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي نظرا لقوة طلب المستثمرين على أن يحدد سعرها النهائي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأظهرت وثيقة من مرتبي الإصدار أن أبوظبي التجاري رابع أكبر بنك من حيث القيمة السوقية في الإمارات العربية المتحدة حدد سعر الإصدار عند 87.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو ما يمثل الحد الأدنى للنطاق البالغ 90 نقطة أساس تزيد أو تنقص 2.5 نقطة.

وكان السعر الاسترشادي الأولي في حدود 95 نقطة أساس.

وقال مستثمر دولي شارك في الإصدار لرويترز "السعر الاسترشادي الذي حدده بنك أبوظبي التجاري جذاب للغاية مقارنة مع السندات الحالية المستحقة في 2019 وسيقبل عليه المستثمرون المحليون في غياب إصدارات السندات الممتازة للبنوك والسندات الخمسية عن المنطقة."

وقال مصدر قريب من الصفقة إن قيمة طلبات الاكتتاب التي تقدم بها المستثمرون بلغت حوالي 1.5 مليار دولار.

وفوض البنك باركليز وآي.ان.جي وجيه.بي مورجان وميزوهو لترتيب بيع السندات. ويتوقع أبوظبي التجاري تصنيفا يبلغ ‭‭A/A+‬‬ من ستاندرد آند بورز وفيتش.