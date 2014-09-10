الإمارات دبي الوطني يحدد السعر الاسترشادي لسندات

دبي 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتبو بيع سندات لصالح بنك الإمارات دبي الوطني إن البنك الذي يعد الأكبر في دبي حدد السعر الاسترشادي للإصدار الهادف إلى تعزيز رأس المال الأساسي في نطاق 6.5 بالمئة اليوم الأربعاء وإن طلبات الاكتتاب فاقت المليار دولار.

كان السعر الاسترشادي أعلن أمس الثلاثاء في منتصف نطاق الستة بالمئة ويتولى ترتيب العملية سيتي جروب وكومرتس بنك ودويتشه بنك ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني.

والطرح حاصل على تصنيف ‭Baa1‬ من موديز و‭A+‬ من فيتش ومن المتوقع تسعيره بشكل نهائي اليوم. ويحق للبنك إعادة شراء السندات بعد العام السادس ومن المتوقع ألا يقل حجم الإصدار عن 500 مليون دولار.