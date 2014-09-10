الشارقة تطلق إصدارها الأول من الصكوك بقيمة 750 مليون دولار

دبي 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لأجل عشر سنوات هو الأول لإمارة الشارقة أن الإمارة قد أطلقت الإصدار اليوم الأربعاء بحجم قدره 750 مليون دولار.

وتحدد السعر الاسترشادي النهائي عند 110 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وبالمقارنة كان السعر الاسترشادي الأولي في نطاق 120 نقطة أساس حسبما أعلن أمس الثلاثاء.

وقالت الوثيقة إن الإمارة التي تصدر الصكوك بهيكل الإجارة قد تلقت طلبات اكتتاب قيمتها حوالي 7.5 مليار دولار.