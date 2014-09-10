الإمارات دبي الوطني يطلق سندات قيمتها 500 مليون دولار
دبي 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك الإمارات دبي الوطني إن البنك الذي يعد الأكبر في دبي قد أطلق الإصدار الهادف لتعزيز رأس المال الأساسي بحجم قدره 500 مليون دولار عند 6.375 بالمئة.
كان السعر الاسترشادي للإصدار الدائم في نطاق 6.5 بالمئة حسبما أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء.
وزادت أوامر الاكتتاب على 1.3 مليار دولار عند غلق الدفاتر.
وتولى ترتيب العملية سيتي جروب وكومرتس بنك ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني نفسه. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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