حصري-دبي العالمية تعرض على دائنها حوافز لتعديل اتفاق إعادة هيكلة ديون

دبي 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة تعرض على دائنيها مجموعة من الحوافز كي يسمحوا لها بتعديل شروط اتفاق إعادة هيكلة ديون قيمتها 25 مليار دولار من بينها أسهم في شركة موانئ دبي العالمية.

وتعرض المجموعة أيضا سداد بعض الأموال خلال مدة القرض وتقديم المزيد من الأصول ضمانا للقرض وسعر فائدة أعلى وسدادا مبكرا لدفعة أولى من الديون مستحقة العام المقبل. وعلاوة على ذلك ستوفر حكومة دبي المزيد من الأموال لمجموعة دبي العالمية.

وفي المقابل تريد المجموعة من الدائنين منحها المزيد من الوقت لسداد دفعة ثانية أكبر حجما يحين موعد استحقاقها حاليا في 2018.

وأحجمت دبي العالمية عن التعليق عندما اتصلت بها رويترز.