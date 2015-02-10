مصرف أبوظبي الإسلامي يعتزم طرح صكوك ثانوية في ماليزيا

10 فبراير شباط (رويترز) - ينوي مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر مصرف إسلامي في الإمارة اصدار صكوك في ماليزيا لدعم رأس المال في أول طرح للبنك في سوق الدين الإسلامي في جنوب شرق آسيا.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني رام ريتينجز أنها منحت تصنيفا أوليا ‭‭AAA‬‬ و‭AA1‬ للإصدار المقترح من الصكوك الرئيسية والثانوية. لكنها لم تكشف عن حجم الطرح والعملة المقوم بها .

وفي الشهر الماضي قال مصرف أبوظبي الإسلامي انه سيرفع قاعدة رأس ماله لدعم النمو المستقبلي سعيا لتعزيز الاحتياطيات بعد فترة من النمو الكبير في عمليات الإقراض.

وفي عام 2012 أضحى مصرف أبوظبي الإسلامي أول بنك إسلامي يصدر صكوكا مستدامة من الفئة الأولي في صفقة بقيمة مليار دولار في حين تجاوز الطلب عليها 15 مليار دولار.

وتدفع لوائح بال 3 التي تطبق بشكل تدريجي حول العالم البنوك الخليجية للبحث عن سبل لزيادة رأس المال.