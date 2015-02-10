الاكتتاب بسندات الإمارات دبي الوطني أكثر من 175 مليون دولار أسترالي
دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - استقطب بنك الإمارات دبي الوطني طلبات اكتتاب بأكثر من 175 مليون دولار أسترالي على سندات لأجل سبع سنوات في أطول استحقاق حتى الآن لمقترض من الشرق الأوسط بهذه السوق.
وأظهرت وثيقة من مرتبي الإصدار أن البنك يسوق السندات المقومة بالعملة الأسترالية على أساس عائد يبلغ نحو 225 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وفوض البنك دويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أستراليا الوطني ونومورا لترتيب الطرح. ومن المتوقع بحسب الوثيقة غلق الدفاتر في الساعة 1245 بتوقيت سيدني غدا الأربعاء.
وتتنامى إصدارات السندات المقومة بالدولار الأسترالي هذا العام بعد أحجام قياسية في 2014. ويأتي طرح الإمارات دبي الوطني بعد سلسلة صفقات منذ 2013 من بنوك خليجية مثل بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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