بنك الإمارات دبي الوطني يصدر سندات بقيمة 450 مليون دولار أسترالي

دبي 11 فبراير شباط (رويترز) - حدد بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء اسعار إصدار للسندات بقيمة 450 مليون دولار أسترالي (348 مليون دولار) لأجل سبع سنوات وهي أطول فترة استحقاق حتى الآن لمقترض من الشرق الأوسط في هذه السوق.

وأظهرت وثيقة من مرتبي الإصدار أن البنك سعر السندات بكوبون نسبته 4.75 بالمئة مع عائد يبلغ نحو 225 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو السعر الذي تم تسويق الصفقة على أساسه في البداية أمس الثلاثاء.

وتولى دويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أستراليا الوطني ونومورا ترتيب الاصدار.

كان بنك الامارات دبي الوطني قد جمع 400 مليون دولار أسترالي من خلال اصداره السابق لسندات في أستراليا في ابريل نيسان العام الماضي.