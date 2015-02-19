أبوظبي التجاري يلتقي مع مستثمرين تمهيدا لإصدار سندات محتمل

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار رئيسيين أن بنك أبوظبي التجاري يخطط للاجتماع مع مستثمرين في السندات بدءا من يوم الاثنين بشأن طرح سندات قياسي محتمل بالدولار.

وقالت الوثيقة إن البنك الذي يتمتع بالتصنيف ‭‭A‬‬ من ستاندرد آند بورز و‭‭A+‬‬ من فيتش سيلتقي بالمستثمرين في أوروبا وإن أي إصدار سيخضع لظروف السوق.