مصادر: اينوك دبي تعين فريقا للدمج والاستحواذ وتقترب من قرض

دبي 22 فبراير شباط (رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية رويترز اليوم الأحد أن شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) عينت فريقا من خمسة أفراد للعمل على عمليات دمج واستحواذ لصالح الشركة التي تسعى للتوسع خارج سوقها المحلية دبي.

وأضافوا أن الشركة المملوكة للحكومة قد تستخدم جزءا من حصيلة قرض طويل الأجل قيمته 1.5 مليار دولار تقترب من الاتفاق عليه مع مجموعة من سبعة بنوك محلية وأجنبية للمساهمة في تمويل تلك العلميات.

وتتركز أعمال اينوك المملوكة للصندوق السيادي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في التسويق والتوزيع وتدير محطات وقود وناقلات نفطية في الخليج.