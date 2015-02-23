رأس الخيمة الوطني يزيد الاقتراض من خلال سندات استحقاق 2019

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي سندات لبنك رأس الخيمة الوطني إن البنك سيزيد حجم اقتراضه من خلال سندات دولارية قائمة استحقاق 2019 ومن المقرر إتمام العملية في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وسيتم سادس أكبر بنك من حيث القيمة السوقية في بورصة أبوظبي العملية بسعر استرشادي عند 100.875 نقطة أساس تزيد أو تنقص 0.125 عن السعر الأصلي للسندات.

ويبلغ حجم إصدار سندات 2019 خمسمئة مليون دولار بعائد 3.25 بالمئة وهو متداول حاليا عند 101.44.

ولم يحدد البنك الحاصل على تصنيف ‭Baa1‬ من موديز و‭BBB+‬ من فيتش حجم العملية الجديدة وفوض بنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيبها حسبما أظهرت الوثيقة.