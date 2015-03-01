مقدمة 1-بيت التمويل الكويتي يساهم بمبلغ 120 مليون دولار في قرض لكهرباء ومياه الشارقة

(لإضافة تفاصيل وتصريح الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي وتغيير المصدر)

الكويت أول مارس آذار (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إنه ساهم بمبلغ 120 مليون دولار في قرض إسلامي مجمع قيمته 500 مليون دولار جمعتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة لاستخدامها في تمويل بنيتها التحتية وخطط التوسع في الإمارة.

وقال بيتك وهو أكبر بنك إسلامي في الكويت في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إنه قام بالمشاركة مع جي.آي.بي كابيتال بهيكلة وترتيب التسهيل ومدته خمسة أعوام.

وذكر بيت التمويل الكويت أنه جرى اختيار بنك الخليج الدولي وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي وبنك بروة كمرتبين رئيسيين.

وتضمن حكومة الشارقة القرض. وهيئة كهرباء ومياه الشارقة صاحبة الحقوق الحصرية لإمداد الإمارة بالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي. وتأسست الهيئة بموجب مرسوم صدر في مارس آذار عام 1995.

وقال مازن الناهض المدير التنفيذي لبي التمويل الكويتي إن مساهمة بيتك هي "الأكبر بين المنظمين الرئيسيين في الصفقة."